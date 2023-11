Star Wars, luce verde per Ahsoka 2? Ma cambierà un grosso dettaglio

La prima stagione di Ahsoka ha convinto un po' tutti, dalla critica rimasta in parte delusa dall'ultima stagione di The Mandalorian e specialmente da Obi-Wan Kenobi, e dal pubblico che si è immerso totalmente nella nuova storia e ha potuto rivivere quelle stesse emozioni già provate in The Clone Wars e Rebels. Sembra ormai certo quindi un continuo.

Sappiamo che la prima stagione di Ahsoka si è conclusa con un finale aperto e sospeso, ovvero con la protagonista e la sua apprendista Sabine rimaste bloccate sul pianeta Peridea e con il ritorno nella galassia principale sia di Ezra Bridger che del Grand'Ammiraglio Thrawn, pronto a diventare dinuovo una minaccia per la stabilità della Nuova Repubblica. Su Peridea sono rimasti anche Baylan Skoll (interpretato dal compianto Ray Stevenson) e Shin Hati, con il primo che andrà alla ricerca di un grande mistero della Forza (che coinvolge gli dei di Mortis).

Fortunatamente, alcuni scooper online affermano che la Lucasfilm abbia dato luce verde alla seconda stagione di Ahsoka. Anche se al momento non è stato confermato niente ufficialmente, immaginiamo che la fine dello sciopero della WGA significhi che Dave Filoni ha potuto riprendere il lavoro sulla serie prima che tornare a lavorare al suo film di Star Wars.

Da notare il fatto che le riprese di Ahsoka si sposteranno nei Pinewood Studios del Regno Unito, sede della trilogia di sequel di Star Wars. La prima stagione è stata originariamente girata a Los Angeles (dove si sono svolti anche i lavori per The Mandalorian) e questo potrebbe essere un forte indizio del fatto che: 1) il livello produttivo dello show sta aumentando e 2) ci sarà una certa sovrapposizione con i piani di lavorazione del film Star Wars di Filoni per il grande schermo.

Ambientata dopo la caduta dell'Impero, Ahsoka segue l'ex Cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia emergente per quella che è ancora una galassia vulnerabile.

Oltre a Rosario Dawson nel ruolo della protagonista, la serie è interpretata da Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Hera Syndulla, il compianto Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll, Ivanna Sakhno nel ruolo di Shin Hati, Diana Lee Inosanto nel ruolo di Morgan Elsbeth, David Tennant nel ruolo di Huyang, Lars Mikkelsen nel ruolo del Grand'Ammiraglio Thrawn ed Eman Esfandi nel ruolo di Ezra Bridger.