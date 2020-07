Star Wars, Mark Hamill: l'attore di Luke Skywalker non sa chi sia Ahsoka Tano?

Sebbene la carriera di Mark Hamill nel mondo del doppiaggio gli abbia consentito di rinnovarsi percorrendo nuove strade, i fan di Star Wars lo ricorderanno per sempre come il mitico Luke Skywalker, e di sicuro continueranno ad apprezzarlo nonostante lo scivolone legato ad uno dei personaggi più noti di The Clone Wars.

Quando un appassionato gli ha chiesto su Twitter "Hey Mark, quanto ti piace Ahsoka Tano?", l'attore ha ammesso di non sapere chi fosse: "Mi dispiace, ma non so chi sia Ahsoka Tano". Mai commettere un errore del genere di fronte al meticoloso fandom di Star Wars.

In poco tempo gli utenti hanno risposto al post con immagini e commenti riferiti alla Padawan di Anakin, costringendo Hamill a tornare sulla questione e ad ammettere indirettamente di aver avuto un piccolo problema di memoria. Del resto, la galassia lontana lontana ospita un numero spropositato di personaggi, anche se in effetti la spavalda togruta è diventata davvero importante nell'economia della saga, tanto che dovrebbe fare il suo debutto in The Mandalorian.

"Rilassatevi, so chi sia Ahsoka Tano! Promemoria per me stesso: fare binge watching di tutto The Clone Wars il prima possibile, scusarsi con Ashley Eckstein la prossima volta che la vedo".

Alla fine Hamill è riuscito a trarsi d'impaccio scherzando sull'accaduto e postando una foto che lo ritrae insieme alla doppiatrice di Ahsoka nella serie di Dave Filoni. Va bene, Mark, ti perdoniamo per questa volta, ma cerca di non scordarti altri personaggi: i fan potrebbero dare avvio ad una rivolta se dovessi dimenticarti dell'esistenza di Baby Yoda!

L'attore ha invece buona memoria per i film nei quali ha recitato, ha infatti ammesso di non riuscire a togliersi dalla testa una scena eliminata de Una Nuova Speranza.