Star Wars: Mena Massoud sarà Ezra Bridger nel live-action di Rebels?

Tra le moltissime serie del franchise di Star Wars annunciate da Disney non figura per adesso l'attesissimo sequel di Rebels né tantomeno un progetto incentrato su Ezra Bridger. Eppure un post pubblicato dalla star di Aladdin Mena Massoud sta alimentando le speranze dei fan.

L'attore ha infatti condiviso sui social una sua immagine a torso nudo, la cui didascalia rimanda chiaramente ad una delle frasi pronunciate da a Ezra Bridger nell'episodio della seconda stagione di Rebels "Stealth Strike". Dato che non ci sono altri riferimenti alla galassia lontana lontana di Star Wars, questa didascalia potrebbe essere puramente casuale ma, in molti hanno presupposto che l'attore sia stato scelto per interpretare la parte dell'l'uomo sensibile alla Forza del pianeta Lothal.

Massoud ha infatti scritto: "Ehi, così sai, quando scapperò non farò del male a nessuno di voi". Ezra dice questa frase a un gruppo di stormtrooper dopo che è stato catturato dall'Impero.

Rebels ha segnato il primo progetto animato di Star Wars dopo l'acquisto da parte della Disney di Lucasfilm, con gli eventi della serie che si sono svolti negli anni precedenti a Star Wars: A New Hope. La serie creata da Dave Filoni ha strizzato l'occhio ai più giovani per la sua componente giocosa ma ha saputo anche appassionare i fan più maturi e in molti sperano che presto possa avere una sua versione live-action.

Intanto sembra che Kathleen Kennedy verrà sostituita ai vertici della Lucasfilm.