Star Wars: Ben Mendelsohn di Rogue One tornerà in Andor 2? Parla l'attore

Le riprese di Andor 2 si sono ufficialmente concluse dopo i ritardi causati dagli scioperi di sceneggiatori e attori a Hollywood alla fine dello scorso anno. La seconda stagione di quella che è una delle serie Star Wars più apprezzate non arriverà però prima del 2025 (probabilmente), tuttavia potrebbe veder tornare Ben Mendelsohn. Sarà così?

Come gli altri protagonisti del film Rogue One: A Star Wars Story, Krennic è stato ucciso dall'Impero su Scarif quando ha scatenato le capacità distruttive della Morte Nera, una fine appropriata e ironica per l'Imperiale.

Mendelsohn ha sorpreso i fan prestando la sua voce a Krennic in un episodio della seconda stagione di The Bad Batch (che si svolge prima degli eventi di Rogue One) e si continua a speculare sulla possibilità di una sua apparizione fisica nell'imminente seconda e ultima stagione di Andor.

Lo stesso attore, tuttavia, è intervenuto per frenare gli entusiasmi. "Penso che Krennic abbia ancora un'enorme quantità di cose da dare al pubblico", ha dichiarato Mendelsohn a BadTaste.it. "Per quanto riguarda il fatto di essere stato contattato dalla Lucasfilm per un nuovo progetto, posso dirvi che no, non sono stato contattato per qualcosa del genere. E sì, sarebbe fantastico rivederlo da qualche parte, ma per ora tutto si ferma qui. Ma per quanto mi riguarda, sarei molto disposto a esplorare ulteriormente e in modo significativo quel mondo".

Le dichiarazioni di Mendelsohn sono sostanzialmente identiche a quelle rilasciate lo scorso aprile quando gli era stato chiesto del suo futuro in questa Galassia lontana, lontana. All'epoca, però, era sembrato un po' più cauto! "Andor 2? Krennic? Non credo. Non lo so. Se me lo chiedessero, risponderei. Lo farei sicuramente, sì".

Inizialmente prevista per il prossimo agosto, Andor 2 è stata posticipata al 2025 per i ritardi nelle riprese.

I prossimi episodi di Andor racconteranno le fasi successive del viaggio di Cassian, che combatte per mettere insieme una resistenza. Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Luke Hull sono i produttori esecutivi della prossima stagione, che vede protagonisti Luna, Adria Arjona, Kyle Soller, Denise Gough, Genevieve O'Reilly, Andy Serkis, Muhannad Bahair e Joplin Sibtain.