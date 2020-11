Star Wars, ecco la miniserie su Boba Fett: settimana prossima il primo ciak?

LucasFilm avrebbe intenzione d'iniziare le riprese della miniserie di Star Wars su Boba Fett dalla prossima settimana. Il personaggio, interpretato da Temuera Morrison, è tornato nella première della seconda stagione di The Mandalorian. Secondo Trade Deadline, lo spin-off di Boba Fett prenderà il via già tra pochi giorni.

Il tutto dovrebbe concretizzarsi prima dell'inizio della produzione della terza stagione di The Mandalorian, che dovrebbe iniziare a fine novembre o inizio dicembre. Altre fonti indicano invece un possibile inizio delle riprese molto più avanti, nella primavera 2021.



Attualmente i dettagli sono ancora piuttosto scarsi, con LucasFilm e Disney che non hanno ancora confermato nulla al riguardo. Nella première della seconda stagione di The Mandalorian, scritta e diretta da Jon Favreau, Din Djarin (Pedro Pascal) recupera l'armatura danneggiata dalla battaglia di Boba Fett, recuperata da Mos Pelgo Cobb Vanth (Timothy Olyphant).

L'episodio, ambientato su Tatooine, termina con Vanth che consegna la tuta in modo che Djarin possa restituire l'armatura, mentre una figura oscura (Boba Fett) è in attesa, cinque anni dopo esser sopravvissuta al suo incontro con Sarlaac.

A maggio è stata annunciata una serie tv Disney+ su Boba Fett, dopo il grande successo della prima stagione di The Mandalorian.

Nel mese di ottobre del 2018 invece era stata annunciata l'eliminazione del progetto su Boba Fett, che inizialmente doveva essere un film.