Star Wars: il mondo di Ahsoka è stravolto negli episodi finali di The Clone Wars

Star Wars: The Clone Wars sta per avere finalmente la sua degna conclusione, e la Disney ora ha pubblicato titoli e sinossi degli ultimi due episodi che concluderanno la serie. Dopo tutto l'impegno dei fan nel cercare di far tornare la serie per una stagione conclusiva, nel 2018 di un ritorno destinato a chiudere i battenti dello show.

I due episodi finali di Star Wars: The Clone Wars debutteranno rispettivamente il 1° maggio e il 4 maggio.

Il penultimo episodio s'intitola 'Shattered':"Dopo aver catturato Maul a Mandalore, il viaggio di Ahsoka al Consiglio Jedi viene interrotto quando viene dichiarato l'Ordine 66, capovolgendo il suo mondo".

L'ultimo episodio s'intitola invece 'Victory and Death':"Ahsoka e Rex devono usare la loro intelligenza e le loro abilità per sopravvivere alla turbolenta fine delle Guerre dei Cloni".



Pur conoscendo il destino di alcuni personaggi nella serie, Ashley Eckstein, doppiatrice di Ahsoka Tano, ha stuzzicato i fan, spiegando che le storie che vedremo nel finale di The Clone Wars saranno alcune fra le più belle dell'intero franchise.

Ci aspetta un finale tragico per Star Wars: The Clone Wars? Nei giorni scorsi i fan, a causa di alcune dichiarazioni provenienti da un membro del team che lavora a Star Wars, che ci possa essere una nuova stagione in futuro per The Clone Wars.

Tuttavia al momento l'ipotesi è piuttosto remota e sembra che questo sia davvero il finale conclusivo di Star Wars: The Clone Wars.