Star Wars, la musica di Andor nasconde un segreto: scopri qual è

Negli ultimi anni la Disney ci ha abituato a numerose produzioni sia cinematografiche che televisive intente a riportare in auge il franchise di Star Wars. Tuttavia non tutti i prodotti sono stati all'altezza delle aspettative. Per fortuna però, la serie Andor non rientra tra questi.

Infatti, lo show originale Disney+ incentrato sulle vicende di Cassian prima degli eventi che lo vedranno coinvolto in Rogue One a Star Wars Story, hanno convinto ed appassionato milioni di spettatori, che ad oggi sono in attesa della seconda stagione dello show.

In attesa di sapere come proseguiranno le avventure dei protagonisti della serie, il compositore Nicholas Brittell ha svelato qualche dettaglio interessante sulla colonna sonora di Andor.

Sembra infatti che in una recente intervista con The Wrap, il compositore abbia dichiarato di aver realizzato un tema musicale diverso per ogni episodio dello show.

"Avevo in mente varie idee su come realizzare il tema principale", ha rivelato Britell, "e ricordo di aver detto: 'Tony, e se non dovessimo sceglierne uno solo per forza? Se le usassimo tutte quante?', così abbiamo avuto questa idea pazza di fare 12 versioni diverse dello stesso tema, una per ogni episodio, è stata un impresa davvero enorme".

"Quando siamo arrivati alla nona puntata ho pensato 'Wow, ho sul serio detto che lo avremmo fatto?'" ha concluso il compositore.

E voi avete apprezzato il lavoro di Nicholas Britell? Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di Andor. Oltretutto, sapevate che è uscito un nuovo trailer di Ahsoka? Correte a vederlo!