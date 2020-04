Star Wars, l'amata Dottoressa Aphra protagonista di una nuova avventura targata Lucasfilm

Apparsa per la prima volta nel 2015 durante la serie di fumetti dedicati a Darth Vader, la Dottoressa Aphra è diventata uno dei personaggi più apprezzati tra le new entry degli ultimi anni nella galassia lontana lontana. E ora, grazie al nuovo annuncio di Lucasfilm, i fan potranno assistere ad una storia inedita dedicata all'archeologa.

È infatti in arrivo Doctor Aphra: An Audiobook Original, nuova audioserie scritta da Sarah Kuhn (Heroine Complex) che includerà anche un intero cast vocale e diversi volti familiari.

"La nostra storia è basata sulla serie di fumetti di Darth Vader di Kieron Gillen & Salvador Larroca, e segue le avventura di Aphra mentre lavora per Darth Vader" ha spiegato la Kuhn. "Adoro Aphra perché è la definizione del caos, non guarda mai prima di saltare, è sempre alla ricerca di emozioni ed è davvero affascinante. Non sai mai esattamente come si comporterà, il che significa che probabilmente è la persona che si diverte di più della galassia di Star Wars."

Che ve ne pare di questo progetto? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che la Dottoressa Aphra è al centro di un rumor sul film di Star Wars prodotto da Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios che secondo alcune indiscrezioni starebbe lavorando ad un progetto incentrato sull'archeologa.



Per altre notizie sul franchise: è stata da poco annunciata una nuova serie di Star Wars con protagonista una donna affidata a Leslye Headland (Russian Doll).