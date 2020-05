Star Wars: nuova serie in arrivo su Disney+, ora è ufficiale!

Disney ha trovato il modo di rendere memorabile questo Star Wars Day nonostante l'ovvia impossibilità di organizzare manifestazioni di qualunque genere a causa dell'emergenza coronavirus: sono bastati un paio di annunci ad effetto per far schizzare alle stelle l'entusiasmo dei fan.

In primis il nuovo film di Star Wars, che sarà diretto dal regista di Jojo Rabbit e Thor: Ragnarok Taika Waititi; neanche il tempo di metabolizzare la cosa, però, che la casa di Topolino ha sganciato un'ulteriore bomba sulla giornata dei fan di Star Wars.

Disney ha infatti annunciato anche l'arrivo di un'ulteriore serie ambientata nell'universo di Star Wars, dopo il successo di The Mandalorian e le già annunciate Cassian Andor e Kenobi. Sullo show non si sa praticamente nulla, né per quanto riguarda il titolo né per quanto concerne trama o posizionamento nella storyline della saga.

Tutto ciò che ci è dato sapere è che Leslye Headland (Russian Doll, The Wedding Party) farà da autrice, produttrice esecutiva e showrunner della nuova serie che, chissà, magari potrà collegarsi all'ingresso di Rosario Dawson nell'universo di Star Wars (che, ricordiamo, non è ancora stato ufficializzato). Nel frattempo, perché non tirare a indovinare? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e su cosa pensate possa concentrarsi questa nuova serie su Star Wars.