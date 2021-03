Star Wars: la nuova serie di Dave Filoni si mostra nel trailer ufficiale di The Bad Batch!

Dopo il successo di Clone Wars, Rebels e The Mandalorian, il produttore Dave Filoni torna nella galassia lontana lontana di Star Wars con la nuova serie tv animata The Bad Batch.

Lo show, uno spin-off di The Clone Wars in arrivo in esclusiva sul servizio di streaming on demand Disney+ in tempo per lo Star Wars, il 4 maggio prossimo, segue un militare di cloni d'élite soprannominato Bad Batch, composto di soldati geneticamente potenziati, e includerà anche la partecipazione di un iconico personaggio di The Mandalorian.

Star Wars: The Bad Batch è prodotto da Dave Filoni, Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) con Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) in qualità di co-produttore esecutivo e Josh Rimes come produttore. Rau è anche supervisore alla regia con Corbett che ha ricoperto il ruolo di showrunner.

Secondo la sinossi ufficiale, Star Wars: The Bad Batch segue i cloni d'élite introdotto per la prima volta in The Clone Wars durante il loro viaggio per trovare il proprio posto in una galassia in rapida evoluzione subito dopo la Guerra dei Cloni.

