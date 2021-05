Star Wars, la nuova spada laser ispirata a The Mandalorian in vendita al Galaxy's Edge

Mentre il pubblico attende novità sulla stagione 3 di The Mandalorian, il merchandising legato alla serie Star Wars continua a prosperare. Non si tratta in questo caso di un nuovo gadget dedicato all'onnipresente Baby Yoda, ma di una Darksaber, una spada laser ispirata al design visto nello show in streaming su Disney+.

Il nuovo oggetto dei desideri dei collezionisti è in vendita presso il parco Galaxy's Edge di Disneyland in California, al prezzo di 199 dollari. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, la Darksaber è realizzata principalmente in plastica, e come quella vista in Star Wars: The Mandalorian ha una lunga striscia nera al centro della lama e i bordi luminosi.

Nell'universo Star Wars, la Darksaber è stata creata da Tarre Viszla, il primo Mandaloriano a diventare un Jedi, ed è stata introdotta nel franchise in The Clone Wars. Si tratta, quindi, di un esemplare diverso dalla rivoluzionaria spada laser realmente funzionante presentata in occasione del recente Star Wars Day, che sarà disponibile nel 2022.

Alla fine della seconda stagione di The Mandalorian, la Darksaber è nelle mani di Bo-Katan Kyrze (Katee Sackhoff), dopo averla sottratta a Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Sarà probabilmente nella terza stagione che scopriremo cosa sarà della preziosa spada laser e della sua nuova proprietaria.