Star Wars, nuove foto dal set di Cassian Andor: c'è una nuova misteriosa location

Sono emerse nuove foto dal set di di Cassian Andor, l'attesa nuova serie televisiva di Star Wars con protagonista Diego Luna che fungerà da prequel per l'acclamato war-movie Rogue One.

Se gli scatti dalla produzione pubblicati online nelle scorse settimane avevano anticipato delle navicelle spaziali mai viste ma anche dei luoghi familiari ai fan di Star Wars, con le immagini di oggi gli appassionati potranno ammirare una nuova location: nelle foto che trovate in calce all'articolo, immortalate sulla costa inglese di Cleveleys, si nota che la produzione sta trasformando una tavola calda in una nuova location di Star Wars. Il luogo scelto per le riprese lascia intendere che Cassian Andor nella scena in questione farà visita ad un locale, magari un ruolo di ritrovo per farabutti e brutti ceffi simile alla leggendaria cantina di Mos Eisley frequentata da Han Solo nell'originale Star Wars.

Ricordiamo che Star Wars: Cassian Andor riporterà Diego Luna nei panni della letale spia dell'Alleanza Ribelle vista per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story: la serie tv sarà ambientata si svolge circa cinque anni prima degli eventi del film e, oltre alla star messicana, include nel cast anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O'Reilly. La storia è descritta come un thriller di spionaggio incentrato sulle audaci missioni del protagonista ribelle, il cui obiettivo è quello di ridare speranza ad una galassia schiacciata nella morsa di un Impero spietato.

Come se questo non bastasse a saziare ogni entusiasmo, comunque, sappiate che Andor è solo una delle tantissime serie live-action di Star Wars in produzione per Disney+: Lucasfilm sta attualmente lavorando anche ad Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, The Book of Boba Fett, The Mandalorian 3, Rangers of the New Republic, The Acolyte e Lando.