Star Wars: quante nuove serie tv usciranno su Disney+ nel 2024?

Dopo avervi anticipato tutti i progetti Star Wars in sviluppo, scopriamo insieme quali sono invece quelle serie ambientate nell'universo creato da George Lucas che certamente arriveranno in streaming su Disney+ nel corso del 2024. Lucasfilm ha infatti confermato che almeno due serie debutteranno l'anno prossimo, ma potrebbero aggiungersene altre.

Secondo un comunicato ufficiale di Disney UK, The Acolyte e Skeleton Crew dovrebbero debuttare su Disney Plus nel 2024. Nell'annuncio non è stata indicata una data di uscita per nessuna delle due serie.

The Acolyte sarà il primo progetto live-action di Lucasfilm su Star Wars ambientato durante l'era dell'Alta Repubblica e "porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri pericolosi del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma scopre che le forze con cui si confrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto".

Diretta da Jon Watts (regista della trilogia di Spider-Man dei Marvel Studios), Skeleton Crew, che "racconta la storia di quattro ragazzi che si perdono nella vastità della galassia cercando di ritrovare la strada di casa", è ambientata durante la stessa epoca della Nuova Repubblica di The Mandalorian e Ahsoka. Il debutto della serie era inizialmente previsto per la fine del 2023, ma secondo recenti indiscrezioni Skeleton Crew uscirà con un ritardo di quasi un anno, quindi entro la fine del 2024.

Alcuni fan potrebbero essere un po' delusi nello scoprire che né la quarta stagione di The Mandalorian né la seconda stagione di Andor sono attualmente previste per il 2024. Si pensava anche che una seconda stagione di Tales of the Jedi, un'antologia animata canonica, avrebbe debuttato nel 2024, ma il comunicato non ne fa menzione.