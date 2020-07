Star Wars, nuovi rumor su Hayden Christensen in Obi-Wan: avrà un ruolo centrale?

Ewan Mc Gregor è molto fiducioso nei confronti del nuovo progetto Disney che lo vedrà protagonista, e potrebbe esserci persino l'Anakin Skywalker di Hayden Christensen ad accompagnarlo.

Per il momento rimane purtroppo un un rumor non confermato, ma Comicbookmovie fa notare che il celebre protagonista della trilogia prequel sarebbe non per un semplice cameo ma per accettare un "ruolo principale". Visto che Christensen ha partecipato allo Star Wars Celebration del 2019 non sembra così assurdo che possa tornare, ma la paura è proprio che la sua possa essere solo una breve partecipazione, come avvenuto per Episodio IX: L'ascesa di Skywalker, nel quale ha doppiato brevemente il personaggio nella scena in cui Rey sente le voci dei Jedi passati.

Il fatto che l'attore sia indicato come "regular", secondo le voci di corridoio, mantiene vive le speranze dei fan di vederlo tornare in scena in tutti gli episodi o quasi. Il problema è capire come ciò possa avvenire, visto che lo spinoff su Kenobi dovrebbe riguardare il periodo successivo ad Episodio III, periodo in cui il Jedi si trova in esilio e Anakin si è ormai trasformato in Darth Vader. Potrebbe trattarsi di flashback o di qualche altro espediente narrativo?

Difficile dirlo, ma speriamo comunque che Ewan McGregor possa salutare il suo vecchio Padawan con l'iconico saluto di Obi Wan, e perché no, affrontarlo in un epico scontro a colpi di spade laser come avveniva su Mustafar ne La Vendetta dei Sith.