Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor sfidato ad uno stunt in moto

Continuano le interviste al protagonista di Star Wars: Kenobi. Questa volta però Ewan McGregor, interprete del celebre maestro Jedi, ha voluto mostrare le sue abilità alla guida di una moto con un divertente video.

L'attore ha partecipato ad una puntata del "The Tonight Show" condotto da Jimmy Fallon, durante l'intervista il celebre conduttore ha quindi mandato in onda un filmato in cui Ewan McGregor prova uno "stunt" molto pericoloso: saltare in moto sopra una action figure di Obi-Wan Kenobi. In calce alla notizia è presente un tweet condiviso dall'account ufficiale del programma, che commenta così il filmato: "Non provate a rifarlo a casa! Ewan McGregor sfida la gravità in questo fantastico stunt in moto a tema Star Wars". Come potete vedere nel video, l'attore brittannico scherza affermando che i suoi avvocati, il suo agente e tutti gli amici avevano cercato di dissuaderlo dal provarci, ma alla fine tutto è andato per il meglio.

Come potete notare si tratta di un semplice scherzo, fatto mentre aspettiamo ulteriori notizie ufficiali sulla serie incentrata sulla vita di Obi-Wan Kenobi dopo l'Ordine 66 e l'instaurazione dell'Impero guidato dal Sith Palpatine. Nell'attesa vi segnaliamo alcune indiscrezioni su Star Wars: Kenobi, show che inizierà le riprese nella primavera del 2021.