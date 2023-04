Star Wars, Obi-Wan Kenobi 2 si farà? Kathleen Kennedy: 'Ewan McGregor vuole nuovi episodi'

Tra i tanti annunci sulle serie tv di Star Wars per Disney+ arrivati durante la Star Wars Celebration 2023, uno dei grandi assenti è stato Obi-Wan Kenobi, il maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor nell'omonima miniserie di recente pubblicazione.

Nel corso di un'intervista promozionale con Variety concessa dopo il panel di presentazione per il futuro della saga, però, la presidentessa di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha avuto modo di aggiornare su un eventuale Obi-Wan Kenobi 2: tuttavia, le novità potrebbero non fare molto piacere ai fan del Maestro Jedi dalla spada laser blu.

"Questo progetto al momento non è in sviluppo attivo", ha confermato la Kennedy. “Ma come si dice, mai dire mai, perché c'è sempre una possibilità. Quello spettacolo è stato così ben accolto e la regista Deborah Chow ha fatto un lavoro spettacolare. Ewan McGregor vuole fare altri episodi. Al momento però c'è grande entusiasmo intorno a questi nuovi progetti che abbiamo appena annunciato, magari rivolgeremo di nuovo la nostra attenzione ad Obi-Wan tra qualche tempo..."

A gennaio scorso il protagonista della serie Ewan McGregor aveva personalmente confermato di voler tornare per una seconda stagione di Obi Wan Kenobi, e molti fan sono rimasti delusi che la Star Wars Celebration non ha trovato spazio per il maestro Jedi. Voi che cosa ne pensate? Vorreste vedere nuovi episodi della serie Disney+? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto