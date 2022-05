Star Wars: Obi Wan Kenobi, Bonnie Piesse: 'Scoprirete qualcosa in più su Beru e Owen'

Assieme a Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen in quelli di Anakin Skywalker e Joel Edgerton nel ruolo di Owen Lars, in Star Wars: Obi-Wan Kenobi rivedremo anche Bonnie Piesse come Beru Lars, ma cosa possiamo aspettarci dallo show? Ce lo racconta l'attrice.

Chiacchierando con il sito Comicbook, l'attrice Bonnie Piesse ha avuto modo di anticipare qualcosa sul suo ritorno nel mondo di Star Wars, e il ruolo che avranno il suo personaggio e quello di Joel Edgerton nella nuova serie di Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi.

"Penso che vedrete decisamente di più su Owen e Beru, quindi sì, i fan avranno sicuramente un'idea più precisa di chi sono a questo punto. E, ovviamente, il nostro ruolo è quello di proteggere Luke, quindi si focalizzerà su quello lo show, ma potrete vedere tutti quei piccoli dettagli [che finora non sono stati mostrati]. Quindi sicuramente vedrete qualcosa in più al riguardo" ha raccontato.

Ma lei ha già avuto modo di vedere il risultato finale? "Non ho ancora visto gli episodi [completati], quindi anche per me sarà una sorpresa" spiega "Non vedo l'ora. Credo che sarà davvero fantastico, con questa tecnologia all'avanguardia, e la regia di Deborah. Ogni cosa è il meglio che si possa desiderare. Credo che sarà davvero una serie di qualità".

Star Wars: Obi-Wan Kenobi arriverà il 27 maggio su Disney+