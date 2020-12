Star Wars: Obi-Wan Kenobi, ecco come potrebbe essere evitato il retcon di Episodio IV

L'entusiasmo per i nuovi annunci a tema Star Wars verrà smaltito tra un bel po' di tempo, tanta è la mole di novità da digerire: nell'attesa di tornare a ragionare con freddezza, però, possiamo almeno provare ad immaginare con un briciolo di lucidità i problemi di coerenza che potrebbero nascere da una serie come quella su Obi-Wan Kenobi.

Le show che vedrà il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader potrebbe infatti contraddire quanto visto in Episodio IV, con il braccio destro di Palpatine ed Obi-Wan faccia a faccia per la prima volta dai tempi di Mustafar.

Gli ultimi sviluppi della saga, in realtà, sembrano offrire una facile scappatoia al problema: secondo alcuni, infatti, gli autori potrebbero sfruttare il concetto di legame della Forza per far scontrare i due senza che, effettivamente, i nostri si trovino nello stesso luogo nello stesso momento (pensiamo, ad esempio, agli incontri "a distanza" di Rey e Kylo Ren nella trilogia sequel).

Certo, Obi-Wan e Anakin sono ben lontani dall'essere una diade nella Forza, ma il loro legame è così forte che... Chi può dirlo? Vi piacerebbe una soluzione del genere o preferireste che la cosa venisse spiegata in un altro modo? Fatecelo sapere nei commenti! Alcuni fan, intanto, si sono mostrati preoccupati per il ritorno di Hayden Christensen in Star Wars: Obi-Wan Kenobi; in attesa del nuovo show, comunque, potrebbe essere utile ripassare gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith.