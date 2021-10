Star Wars: Obi-Wan Kenobi, il nuovo duello con Darth Vader è già stato girato: i dettagli!

Secondo quanto riportato dal solitamente attendibile MakingStarWars, nell'attesa serie dedicata al personaggio di Obi-Wan Kenobi in arrivo nel 2022 assisteremo a un nuovo ed epico scontro alle spade laser tra il Maestro Jedi e Darth Vader che quindi continuerà quello che è stato chiamato il "duello del secolo" ne La vendetta dei Sith.

"Quando ti ho lasciato non ero che un discepolo, ora sono io il maestro", così si rivolgeva Darth Vader nei confronti di Obi-Wan Kenobi al momento del loro primo incontro/scontro in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza. Era la prima volta che assistevamo a un duello tra i due e sarebbero passati molti anni prima di rivederli duellare nel prequel La vendetta dei Sith, dove ancora Anakin Skywalker non si era calato nell'armatura di Vader. Adesso questa frase potrebbe assumere tutt'altro significato, dato che nella prevista serie su Obi-Wan Kenobi i due potrebbero effettivamente essere protagonisti di un nuovo epico scontro con le spade laser.

In questa circostanza la frase citata sopra non sarebbe stravolta del tutto, dato che Obi-Wan sarebbe ancora effettivamente un grande Maestro Jedi mentre Darth Vader è ancora all'inizio del suo percorso nel Lato Oscuro della Forza.

A quanto pare Obi-Wan Kenobi sarà impegnato su un pianeta per una missione di salvataggio, deve salvare un personaggio interpretato da Moses Ingram, e il successo di tale operazione deriva anche da come Vader deciderà di entrare in azione. Vedremo ancora Mustafar, dove Vader risiede e lo vediamo andare verso il suo mezzo - un TIE avanzato - per intercettare il suo vecchio maestro. Obi-Wan indossa lo stesso abito che aveva ne La vendetta dei Sith, solo molto più sporca e malconcia rispetto al passato. Il suo aspetto è un po' più invecchiato, ma la sua forza è la stessa.

Il costume di Darth Vader sarà invece lo stesso visto in Rogue One: A Star Wars Story, con Obi-Wan che presto realizza chi sia il mostro dentro quel costume. A questo seguirà uno scontro in cui Kenobi sbalzerà in aria Vader tramite la Forza ma presto il villain si avvicinerà per avere la sua vendetta.

Il sito non indica precisamente in che pianeta si svolge la sequenza: potrebbe essere Geonosis, ma anche una nuova location di Tatooine oppure Jedha a giudicare dal manto roccioso. Le riprese della battaglia tra Obi-Wan Kenobi e Darth Vader sono durate due settimane e si sono svolte lo scorso agosto. Hayden Christensen non era in costume sul set, ma per ricreare Darth Vader sono stati impiegati diversi stuntmen in costume.

Obi-Wan Kenobi dovrebbe esordire il 4 maggio 2022 su Disney+ una data iconica per il franchise di Star Wars. Inoltre, anche un altro personaggio di Obi-Wan Kenobi avrà una spada laser.