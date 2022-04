Star Wars, Obi Wan-Kenobi: fan adesso convinti dal look del Grande Inquisitore

Con l'arrivo della nuova immagine del Grande Inquisitore, che nell'attesissima Obi-Wan Kenobi sarà interpretato da Rupert Friend, i fan sono adesso un po' più convinti e rasserenati dal look che esibirà l'attore come prossimo villain di Star Wars. Questo poiché inizialmente si erano innescate delle polemiche proprio sul suo aspetto dopo il trailer.

Dai messaggi che possiamo scorrere su Twitter, adesso i fan sono un po' più convinti e non vedono l'ora di vedere la prova attoriale di Friend nei panni del temuto villain che farà il suo esordio in live-action nella miniserie e del quale abbiamo avuto un primo assaggio col trailer di Obi-Wan Kenobi.

"Il Grande Inquisitore sembra grandioso in live-action", dice un tweet, "Il look del Grande Inquisitore sta crescendo in me", si legge in un altro. Poi ancora: "Il Grande Inquisitore appare molto migliorato qui, vi avevo detto di non farvi prendere dal panico". In un altro tweet un utente è ancora più sicuro: "Il Grande Inquisitore ruberà la scena!".

Ricordiamo che quando fu annunciato che a dare vita al personaggio del Grande Inquisitore in live-action sarebbe stato Friend, molti fan si erano risentiti poiché avrebbero voluto vedere nella parte Jason Isaacs, che aveva doppiato il personaggio in Star Wars: Rebels, che successivamente aveva commentato così:

"Non voglio entrare [nell'universo di Star Wars] solo per poter fare qualche foto e andare alle convention. Vorrei recitare delle parti. L'Inquisitore è stato un grande ruolo quando l'ho interpretato e se l'Inquisitore fosse di nuovo una grande parte, ci starei. Non sono certo di riuscire ad avere la pazienza di Doug Jones che veste i panni di Saru in Discovery, o di chi era la creatura in La forma dell'acqua e cose così. Non so quante ore mi piacerebbe dedicare alle protesi. [...] Ho adorato far parte del mondo di Star Wars. Mi hanno invitato a entrare anche se prima sono stato solo un personaggio animato".