Star Wars: Obi-Wan Kenobi, il fan-poster che rivisita una scena di The Mandalorian

I fan di Star Wars sono davvero curiosi di scoprire quello che l'universo del franchise creato da George Lucas riserverà loro in futuro, soprattutto dopo l'annuncio fiume dei tantissimi progetti che riguardano la saga durante l'Investor Day. Uno dei progetti più interessanti è la serie tv su Obi-Wan Kenobi, con il ritorno di Ewan McGregor.

Lo show Kenobi vedrà una sorta di rivincita con Anakin Skywalker/Darth Vader, nuovamente interpretato da Hayden Christensen, in una storia ambientata tra le trilogie prequel e original. Una nuova fan-art di questi giorni ipotizza una svolta interessante all'idea di Vader in quel periodo, immaginandolo mentre si avvicina al piccolo Luke Skywalker e richiamando la scena in cui Din Djarin (Pedro Pascal) incontra Grogu nel pilot di The Mandalorian.



Ovviamente qualsiasi possibile apparizione di Luke Skywalker nella serie di Obi-Wan Kenobi avrà un'età leggermente diversa, poiché è stato confermato che lo show inizierà dieci anni dopo la nascita del personaggio in La vendetta dei Sith. Tuttavia l'idea che Vader possa incrociare la strada con una versione più giovane di suo figlio è piuttosto inquietante e affascinante al tempo stesso.

"Interpretare Anakin Skywalker è stato un viaggio incredibile. Naturalmente Anakin e Obi-Wan non erano in ottimi rapporti quando li abbiamo visti l'ultima volta... Sarà interessante vedere cos'ha in serbo per tutti noi una regista straordinaria come Deborah Chow. Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Ewan ed è bello essere tornati" ha commentato Christensen riguardo al ritorno nei panni di Anakin.



