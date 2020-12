Star Wars: Obi-Wan Kenobi, i fan preoccupati dal ritorno di Christensen: ecco perché

L'annuncio del ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker per Star Wars: Obi-Wan Kenobi è stato uno dei pezzi forti dell'incredibile Disney Investor Day di qualche giorno fa: la notizia è stata accolta con grida di giubilio dai fan del franchise, che da tempo sognavano di rivedere l'attore nel ruolo che lo rese celebre.

Esultanza generale che, però, pare non sia stata del tutto condivisa da alcune frange del fandom: alcuni fan nutrono infatti qualche preoccupazione in vista del grande ritorno di Anakin, principalmente in relazione ad alcuni avvenimenti cardine della trilogia classica.

Per essere più precisi, in realtà, dovremmo parlare di un singolo avvenimento: molti fan, infatti, sono preoccupati del fatto che un nuovo, inevitabile scontro tra Obi-Wan ed Anakin possa in qualche modo sminuire l'importanza dello storico confronto finale avvenuto durante Episodio IV e culminato nella sconfitta dell'ormai anziano cavaliere jedi per mano del suo ex-padawan.

"Anakin ed Obi-Wan si scontreranno di nuovo... Questo non manda all'aria il dialogo di Una Nuova Speranza?", "Non vorrei che rovinassero il loro confronto finale durante Una Nuova Speranza" sono alcuni dei commenti che è possibile trovare sui social al riguardo. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Lo stesso Hayden Christensen, intanto, ha finalmente rotto il silenzio sul suo ritorno in Star Wars: Obi-Wan Kenobi.