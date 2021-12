Star Wars Obi-Wan Kenobi, O'Shea Jackson: 'I fan non hanno idea di cosa li attende'

Dopo le dichiarazioni di Ewan McGregor su Obi Wan Kenobi e la reunion con Hayden Christensen sul set, è il turno dell'attore O'Shea Jackson di far salire l'hype dei fan nei confronti della nuova serie tv di Star Wars in uscita su Disney+.

In una recente intervista promozionale con ScreenRant, infatti, l'attore ha dichiarato: "È così difficile parlare di questa serie, ragazzi, è davvero tosta: perché vi capisco, vado anche io a leggere quello che scrivete sui social, le teorie e le supposizioni e le previsioni. Ma ogni volta che leggo quella roba, penso: 'Oh Dio, non ne hanno idea. I fan non hanno la minima idea di quello che succederà!'. E' un fenomeno molto divertente da seguire sui social. Però, lo prometto, non appena avrò il via libera, sono disposto a rilasciare un'intervista da due ore per parlare di qualsiasi cosa."

Obi-Wan Kenobi è ambientato 10 anni dopo Star Wars: La vendetta dei Sith e vede Ewan McGregor riprendere il ruolo di "Ben" Kenobi durante i suoi anni di esilio su Tatooine dopo la caduta della Repubblica. La serie vede anche il ritorno di Hayden Christensen come Anakin Skywalker/Darth Vader, oltre a Joel Edgerton e Bonnie Piesse che tornano nei panni di Owen e Beru Lars. Infine, tra le new entry anche Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Sung Kang, Benny Safdie e Maya Erskine, tutti in ruoli tenuti segreti.

Tra le teorie e le aspettative, anche il ritorno di Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) come un fantasma della Forza e un giovane Luke Skywalker farà la sua apparizione. Per i primi dettagli sulla serie, ecco qualche anticipazione sul nuovo duello tra Obi Wan e Darth Vader.