Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Joel Edgerton:'Non conosco la trama, proprio come i fan'

Nonostante i fan di Star Wars conoscano approssimativamente la linea temporale e le star che saranno impegnate nella serie Obi-Wan Kenobi, nessuno è al corrente con precisione di quella che sarà la trama che verrà raccontata nello show. Così come tutti gli spettatori e gli appassionati, anche Joel Edgerton ha confessato di esserne all'oscuro.

Edgerton interpreterà Owen Lars nella serie ed è possibile che non abbia ancora iniziato le riprese o che non abbia ancora letto tutta la sceneggiatura. I fan si chiedono anche se ci saranno R2-D2 e C3-Po in Obi-Wan Kenobi, prossimamente su Disney+.



"Non sono in grado di discutere della serie, e potenzialmente sono totalmente all'oscuro come voi. Sappiamo tutti che l'universo di Star Wars è seriamente in lockdown. Parte del motivo è che le persone non vogliono che le storie vengano rovinate troppo prima che escano. La cosa grandiosa dei fan di Star Wars è che sono i creatori dei prossimi universi di Star Wars e penso che chiunque stia creando queste cose le stia creando pensando ai fan, sapendo che detengono le chiavi di quell'universo. Deviare troppo da quello che potresti aspettarti potrebbe significare la morte con la spada laser, tuttavia non introdurre sorprese all'interno di quel mix è la morte della creatività" ha dichiarato Edgerton.

Joel Edgerton recita anche nell'ultimo film di David Lowery, The Green Knight, con Dev Patel, uno degli attori che i fan vorrebbero nel franchise di Star Wars:"Non ho potere nell'universo di Star Wars ma ci proverò" ha dichiarato Edgerton, quando gli è stato chiesto se potesse convincere la produzione ad ingaggiare Patel nella saga.



Ma quale storia potrebbe raccontare la serie Obi-Wan Kenobi? Abbiamo provato a scoprirlo nel nostro approfondimento.