Star Wars Obi-Wan Kenobi, un leak ha appena svelato la trama di Leia?

Della presenza della principessa Leia in Obi Wan Kenobi, la nuova serie tv di Star Wars in arrivo su Disney Plus, si era già parlato in lungo e in largo in passato, ma adesso a quanto pare sarebbero trapelate nuove informazioni sul ruolo dello storico personaggio della saga.

Secondo un rapporto di StarWarsNewsNet, infatti, la storia di Obi-Wan Kenobi vedrà il Maestro mettersi alla ricerca di Leia Organa, che avrà dieci anni nella serie. Stando alle informazioni ottenute dal portale, la scena del 'salvataggio di Leia' avrà luogo in una "struttura simile alla Cantina", e vanterà una "sana miscela di creature nuove e familiari". Tuttavia non viene specificato se la trama di Leia sarà centrale all'intera mini-serie o se costituirà invece una piccola sottotrama.

Ricordiamo che Obi-Wan Kenobi sarà il progetto più breve realizzato finora da Lucasfilm per Disney Plus, con solo sei episodi: recentemente si è parlato anche della presenza di Breha Organa in Obi Wan Kenobi, dettaglio che corroborerebbe le indiscrezioni di StarWarsNews.

Obi-Wan Kenobi uscirà il 25 maggio, e sarà esclusiva della piattaforma di streaming on demand Disney Plus. Al momento, al di là delle speculazioni e delle voci di corridoio, la trama della serie è sconosciuta, anche per via della mancata pubblicazione di un primo trailer ufficiale. Quando pensate che arriverà l'attesissimo filmato promozionale, grande assente dello scorso Super Bowl? Ditecelo nella sezione dei commenti.