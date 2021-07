Star Wars: in Obi-Wan Kenobi ci sarà anche Leia? I casting cercano una giovane principessa

Secondo quanto riferito nelle scorse ore, l'attesissima serie tv Obi-Wan Kenobi con protagonista Ewan McGregor includerà anche una giovane principessa Leia che svolgerà un ruolo fondamentale nel nuovo progetto Star Wars realizzato per il servizio di streaming on demand Disney+.

Jordan Maison di Cinelinx ha recentemente riferito che "le trame che hanno a che fare con Leia sono praticamente il cuore dell'intero spettacolo". Inoltre, afferma che la produzione ha già scelto Vivien Lyra Blair (vista in Bird Box e We Can Be Heroes) per interpretare una versione bambina dell'amata principessa di Alderaan. Disney, contattata per un commento dalle principali testate hollywoodiane, non ha né confermato né smentito l'indiscrezione di Cinelinx, che dal canto suo recita:

"Posso dire che Leia farà parte di Kenobi e lo farà in grande stile. In effetti, da quello che ho sentito, le trame che riguardano Leia sono praticamente il cuore per l'intero spettacolo e ciò che spinge Obi-Wan verso la sua nuova avventura. E posso dirvi che Vivien Lyra Blair è stata scelta per il ruolo!".

Naturalmente al momento il consiglio è quello di prendere queste indiscrezioni con le dovute pinze, sebbene la notizia di una giovane Leia in Obi-Wan Kenobi possa non essere necessariamente sorprendente: fin dall'annuncio dello show, infatti, molti avevano ipotizzato un legame tra il protagonista principale e i giovani figli di Anakin Skywalker, divenuto Darth Vader alla fine di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. Con il coinvolgimento dell'iconico villain, di nuovo interpretato da Hayden Christensen, veder comparire anche i suoi figli è più di una possibilità.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Recentemente Liam Neeson ha negato un suo coinvolgimento alimentando però i sospetti dei fan, mentre Sung Kang ha parlato dal set di Obi-Wan Kenobi ora che le riprese sono in corso.