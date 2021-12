Star Wars Obi-Wan Kenobi, O'Shea Jackson: 'Non vedo l'ora arrivi il trailer'

Non abbiamo potuto ancora vedere delle immagini ufficiali tratte da Obi-Wan Kenobi, la serie ambientata nell'universo di Star Wars che seguirà il personaggio ancora interpretato da Ewan McGregor 10 anni dopo gli eventi de La vendetta dei Sith; nel frattempo, nemmeno l'attore O'Shea Jackson sta più nella pelle per l'arrivo di un primo trailer.

Nel corso di una recente intervista concessa a PopCulture, O'Shea Jackson si è detto onoratissimo dell'opportunità di poter lavorare a uno show targato Star Wars, e ha definito quello in Obi-Wan Kenobi come il miglior lavoro della sua carriera finora: "E' stato un grande onore lavorare per Star Wars. Sono un vero nerd. Se qualcuno mi conosce sa bene che sono un nerd fino al midollo. Si è trattato del lavoro migliore avuto nella mia vita. Vorrei poter rifare tutto. Spero ci siano delle riprese aggiuntive. Non vedo l'ora che il pubblico lo veda. E non vedo l'ora di vedere un trailer. Sono qui in trepida attesa proprio come tutti voi".

Obi-Wan Kenobi è ambientato 10 anni dopo Star Wars: La vendetta dei Sith e vede Ewan McGregor riprendere il ruolo di "Ben" Kenobi durante i suoi anni di esilio su Tatooine dopo la caduta della Repubblica. La serie vede anche il ritorno di Hayden Christensen come Anakin Skywalker/Darth Vader, oltre a Joel Edgerton e Bonnie Piesse che tornano nei panni di Owen e Beru Lars. Infine, tra le new entry anche Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Sung Kang, Benny Safdie e Maya Erskine, tutti in ruoli tenuti segreti.

Tra le teorie e le aspettative, anche il ritorno di Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) come un fantasma della Forza e un giovane Luke Skywalker farà la sua apparizione. Per i primi dettagli sulla serie, ecco qualche anticipazione sul nuovo duello tra Obi Wan e Darth Vader.