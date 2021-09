Star Wars: Obi-Wan Kenobi, un altro personaggio avrà una spada laser: ecco chi

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire se la produzione di Star Wars: Obi-Wan Kenobi sia vicina al termine delle riprese, un attore dello show ha rivelato che il suo personaggio brandirà una spada laser. Ma di chi si tratta?

Continua a essere avvolta nel mistero la serie tv di Star Wars con protagonista Ewan McGregor, ma giorno dopo giorno, scopriamo qualche nuovo dettaglio.

Quest'oggi è l'attore di Fast & Furious Sun Kang che ha rivelato qualcosa sul suo personaggio nella serie di Disney+.

Kang avrebbe infatto rivelato durante un'intervista, mentre raccontava di quanto incredibile fosse recitare nella saga che tanto amava da bambino, quanto ancor più incredibile sarà il fatto che nella serie avrà una vera e propria spada laser.

"Ero solito indossare la versione economica di K-Mart dei costumi di Halloween di Luke Skywalker e Dart Vader ogni singolo giorno da quando ho compiuto 8 anni fino a quando ne avevo 13" ricorda "Io e i miei amici facevamo finta di essere in Star Wars, realizzavamo le nostre spade laser fatte in casa con i rotoli di cartone della carta igienica e dei tovaglioli"

"Adesso essere lì, su quel set, e vedere Darth Vader e tutto l'universo di Star Wars davanti a me, voglio dire... Da fan, poter essere parte della storia è semplicemente incredibile. Continuo a tirarmi pizzicotti e chiedermi 'Come ho fatto a finire qui?'" continua Kang "E il mio personaggio ha una spada laser! Poter affermare roba come 'Che cosa? Non è un giocattolo, è vera!' è così forte!".

Stando agli ultimi rumor, Sun Kang in Star Wars: Obi-Wan Kenobi interpreterebbe unn inquisitore, ma sono informazioni ancora da confermare. Intanto, se volete, potete dare un'occhiata a un concept di Star Wars: Obi-Wan Kenobi con Hayden Christensen come Darth Vader.