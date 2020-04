Star Wars: Obi-Wan Kenobi si prepara a combattere contro Darth Maul in questo fan trailer

Se è vero che dovremo aspettare il 2022 per la serie su Kenobi significa che dovremo armarci di pazienza. Per fortuna i fan di Star Wars trovano sempre il modo giusto per ingannare l'attesa.

In questo caso è stato l'utente Smasher a pubblicare un trailer costruito sull'emotività, che punta tutto sull' esilio a cui è andato incontro il personaggio alla fine di Episodio III. Paesaggi desertici e fantasmi del passato dominano dunque la vita del maestro Jedi, che deve ora affrontare una nuova missione: vegliare su Luke proteggendolo da qualsiasi minaccia.

Nel finale assistiamo infatti al ritorno dello spietato Darth Maul, già sconfitto dal giovane Kenobi in Episodio I. "Ti stavo aspettando", gli comunica, pronto per una rivincita in pieno stile Rebels. L'opportunità di poter vedere un nuovo scontro tra i due ci fa quasi dimenticare che si tratti di un trailer fan made e chissà se potremo davvero assistere a questo epico scontro prima o poi.

Si possono poi notare scene riprese da altri film, tra cui Rogue One e The Last Jedi. Il video non sembra discostarsi molto dai temi preannunciati dal titolo di lavorazione di Kenobi. Cosa ne pensate del trailer? Cosa vorreste vedere nella serie con Ewan McGregor?

Vi ricordiamo che per la serie non è al momento prevista la presenza di Jar Jar Binks.