Star Wars: Obi-Wan Kenobi, ci saranno anche R2-D2 e C-3PO nella nuova serie Disney+?

In Obi-Wan Kenobi assisteremo a un bel po' di ritorni più che graditi: il nuovo show di Star Wars vedrà Ewan McGregor imbracciare una spada laser per la prima volta dai tempi di Episodio III e lo stesso discorso vale per Hayden Christensen, al netto ovviamente delle varie serie animate. Cosa ne sarà, invece, di R2-D2 e C-3PO?

Mentre alcune voci parlano di Disney alla ricerca di un volto per la giovane principessa Leia, dunque, i fan si chiedono se ci sarà modo, nello show incentrato sulle vicende del maestro di Luke post-trilogia prequel, di rivedere anche i due amatissimi droidi, che in effetti dovrebbero avere più di un motivo per fare la loro comparsa nel corso degli episodi.

Attualmente non sono ancora arrivate conferme al riguardo dalla produzione e, conoscendo Disney, non è improbabile che notizie certe giungano solo in prossimità dell'esordio sulla piattaforma (così come è possibile che si preferisca mantenere intatto l'effetto sorpresa): alcuni rumor, però, stanno dando praticamente per certa l'apparizione dei due droidi simbolo della saga di Star Wars.

Cosa ne pensate? Credete abbia senso la partecipazione di R2-D2 e C-3PO alle nuove avventure di Obi-Wan? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, che ruolo potrebbe interpretare Sung Kang in Obi-Wan Kenobi.