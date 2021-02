Star Wars: Obi-Wan Kenobi, riprese più vicine di quanto pensate: lo svela Ewan McGregor

Ewan McGregor ha rivelato quando partiranno le riprese della serie tv di Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi, che lo vedrà tornare nei panni del personaggio, e dove questa verrà girata.

Finalmente abbiamo una finestra d'azione per quanto riguarda le riprese di Star Wars: Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Disney+ che avrà come protagonista l'iconico personaggio interpretato da Ewan McGregor.

"Inizieremo le riprese in tarda primavera, e gireremo qui a Los Angeles" ha affermato infatti l'attore durante una recente intervista, aggiungendo anche un buffo particolare "È così divertente, ogni settimana c'è un nuovo report, e mio padre, che si tiene aggiornato al riguardo, mi manda i link e mi fa 'Pensavo che giraste a Los Angeles' quando alcuni tabloid dicono che le riprese si terranno in qualche bizzarra città chissà dove... E poi dicono che gireremo a Boston , poi... No aspetta, non era Boston, era Boston, Regno Unito".

Ma Ewan ci tiene a togliere ogni dubbio, e ribadisce "Ma non è così, gireremo a Los Angeles, e sarà simile al modo in cui è stato realizzato The Mandalorian in quanto a tecnologia utilizzata".

Ma di questa caratteristica in comune con The Mandalorian, l'apprezzata prima serie tv live-action ambientata nel mondo di Star Wars, McGregor ne aveva già parlato in precedenza, quando ha affermato che secondo lui girare la serie su Obi-Wan sarà più divertente di quanto fu per saga prequel, proprio per l'aspetto tecnologico dietro la sua realizzazione.

Adesso, dunque, non resta che aspettare la prossima primavera per le prime anticipazioni dal set di Star Wars: Obi-Wan Kenobi.