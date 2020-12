Star Wars: Obi-Wan Kenobi, secondo un rumor Temuera Morrison farà parte del cast

Durante il Disney Investor Day, è stato annunciato il ritorno di Hayden Christensen in Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Nel frattempo vi segnaliamo un nuovo rumor incentrato su un altro personaggio che potrebbe comparire nelle puntate dello show.

A darne la notizia sono i presentatori del podcast "Kessel Run Transmissions", che con un video pubblicato su YouTube hanno rivelato che negli episodi della serie incentrata sulla vita di Obi-Wan Kenobi ritroveremo anche un personaggio interpretato da Temuera Morrison, anche se secondo i due conduttori non sarà Jango Fett, ma un altra persona apparsa nelle opere ideate da George Lucas. Ovviamente gli appassionati hanno subito pensato al comandante Cody, soldato che ha collaborato più volte con Obi-Wan, Ahsoka e Anakin nel corso delle puntate di "Star Wars: The Clone Wars". Come sapete è stato proprio Cody a cercare di uccidere il personaggio di Ewan McGregor dopo l'Ordine 66 emanato dall'Imperatore Palpatine, sarebbe quindi interessante scoprire qualche dettaglio in più sul rapporto tra i due.

Per ora comunque si tratta di una notizia non confermata, siamo sicuri però che nei prossimi mesi scopriremo qualche dettaglio in più riguardo il cast dell'attesa serie TV incentrata sulla vita del celebre maestro Jedi. Ecco quindi il commento di Hayden Christensen di Star Wars: Obi-Wan Kenobi.