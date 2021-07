Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Sung Kang interpreterà un inquisitore nella serie Disney+?

Mentre Sung Kang si gode la sua esperienza sul set di Obi-Wan Kenobi, nuova e attesa serie Disney+ incentrata sul Jedi di Ewan McGregor, un nuovo rumor potrebbe aver svelato in anticipo quale sarà il suo ruolo nell'universo di Star Wars.

Dopo aver riportato che Lucasfilm è alla ricerca di un'interprete per la giovane Leia, il sito Cinelinx riferisce che la star di Fast & Furious sarebbe stata ingaggiata per vestire i panni del Quinto Fratello, villain ricorrente della serie animata Star Wars Rebels. Doppiato in lingua originale da Philip Anthony-Rodriguez, si tratta di un membro degli Inquisitori, ovvero gli acoliti del Lato Oscuro addestrati da Darth Vader per dare la caccia ai Jedi sopravvissuti all'Ordine 66.

Lo stesso Kang non si è ancora voluto esprimere sull'identità del suo personaggio, se non sul fatto che avrà una certa "delizia sessuale", ma senza dubbio il periodo in cui è ambientata la serie (circa 10 anni dopo l'Ordine 66) sarebbe perfetto per un'eventuale apparizione degli Inquisitori.

In attesa di eventuali conferme o smentite, vi ricordiamo che, oltre ai personaggi citati, la serie firmerà l'atteso ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader. Il resto del cast include inoltre Joel Edgerton e Bonnie Piesse rispettivamente nei panni di Owen e Beru Lars, gli zii di Luke.