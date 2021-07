Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Sung Kang parla dal set della serie Disney: 'E' un sogno'

Tra i prossimi prodotti targati Star Wars in arrivo su Disney+ svetta ovviamente la serie interamente incentrata su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor di ritorno nei panni del personaggio a più di quindici anni di distanza dall'ultima volta in Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith. Ora è possibile avere un ulteriore aggiornamento dal set.

Intervistato da Rotten Tomatoes, Sung Kang ha recentemente aggiornato i fan sulle riprese attualmente in corso dello show che arriverà prossimamente su Disney+. "Quella sensazione che avverti quando sei sul set la vedi in ogni singolo membro della troupe e quando guardo nei loro occhi ti sembrano dire: 'Sono cresciuto con Star Wars, è il mio sogno stare qui, vedere uno dei personaggi di Star Wars, vedere Darth Vader o un Jedi che cammina qui intorno'. Non importa quanti anni hai, parliamo di gente che lavora al trucco, al parrucco, che fa i costumi o le scenografie. C'è questa sensazione di eredità pesante come se tutti parlassero di storia e di quanto si sentano benedetti dal fatto di essere lì. C'è questo spirito condiviso e questa passione che fa da collante tra tutti i personaggi di Star Wars. Mi vestivo come loro quando arrivava Halloween, avevo il costume di Darth Vader e quello di Luke Skywalker e ora invece stanno realizzando un costume per me in Star Wars. E' come un sogno a occhi aperti".

Attualmente, come molte altre cose inerenti alla serie su Obi-Wan Kenobi, il ruolo interpretato da Sung Kang è top secret. Sappiamo che nello show oltre a McGregor torneranno anche Hayden Christensen nei panni di Darth Vader e Joel Edgerton in quelli di Zio Owen e Bonnie Piesse in quelli di Zia Beru.

Intitolata ufficialmente Obi-Wan Kenobi, la serie sarà composta da 10 episodi che esploreranno le vicende del Maestro Jedi dopo la caduta della Repubblica e la nascita dell'Impero.