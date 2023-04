Star Wars, Obi-Wan Kenobi tornerà in altre serie? Kennedy: 'Forse, o magari in un film'

Il futuro di Star Wars molto probabilmente non includerà una stagione 2 di Obi-Wan Kenobi, la miniserie targata Disney+ con protagonista Ewan McGregor sequel de La Vendetta dei Sith, ma ciò non vuol dire che l'amato maestro Jedi non possa tornare ugualmente nelle prossime uscite della saga.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Entertainment Weekly, che potete trovare nella sua interezza nel post disponibile in calce all'articolo, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha ribadito che Obi-Wan Kenobi 2 non è attualmente nei piani del franchise, dato che lo show è considerato come 'una mini-serie autonoma' ma ha anche anticipato che Ewan McGregor potrebbe tornare nei panni di Obi-Wan in uno dei tanti prossimi progetti Star Wars in uscita:

"Ho sempre una grande esitazione quando sto per dire qualcosa come: 'No, non faremo mai più niente con Obi-Wan Kenobi'", ha detto la Kennedy. "Perché magari faremo altre cose con questo personaggio, cose che verranno incorporate in alcune delle tante altre storie che stiamo preparando, o magari un film. Chi lo sa? L'unica cosa certa è che in questo momento guardiamo alla serie di Obi-Wan Kenobi come un progetto autonomo, una serie limitata. Non abbiamo dei piani per espanderla con nuovi episodi."

Insomma, la direzione sembrerebbe stabilita: Ewan McGregor potrebbe continuare ad interpretare Obi-Wan Kenobi, ma non in una seconda stagione della serie dedicata al Maestro Jedi. A questo punto, la curiosità dei fan non fa che aumentare: quando e dove potrebbe rispuntare Obi-Wan?

Staremo a vedere.