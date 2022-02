Star Wars Obi-Wan Kenobi: le voci sul trailer al Super Bowl sono vere? Cosa sappiamo

Il poster ufficiale di Obi Wan Kenobi, la nuova serie tv di Star Wars in uscita su Disney Plus dal 25 maggio, è stata seguita anche dalla pubblicazione della prima trama ufficiale della prossima avventura del maestro Jedi di Ewan McGregor: adesso tocca al primo trailer?

Secondo il comunicato stampa inviato dalla Disney, infatti, la storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, film nel quale Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La serie, che segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, includerà nel cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie, con Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold in qualità di produttori esecutivi. Tutte queste novità in arrivo dalla Disney però hanno fatto insospettire i fan, che stanno tenendo d'occhio l'imminente Super Bowl.

Al momento non possiamo confermarvi nulla in via ufficiale, tuttavia le probabilità di vedere il primo trailer di Obi-Wan Kenobi durante l'atteso evento sportivo sono a dir poco altissime: del resto la serie ha completato le riprese a settembre 2021, e con The Book of Boba Fett appena giunto a conclusione è logico pensare che la Disney vorrà mantenere alto l'entusiasmo dei fan della saga: la vetrina del Super Bowl è troppo ghiotta per essere saltata, soprattutto considerato che manca davvero pochissimo all'uscita di Obi-Wan Kenobi.

A tal proposito, la data d'uscita stabilita per il 25 maggio (ossia il vero Star Wars Day, come stabilito il 1º maggio 2007 dal Los Angeles City Council in onore del trentennale della prima proiezione del primo episodio della saga, avvenuta appunto il 25 maggio), segnerà il 45 anniversario di Una nuova speranza, primo storico esordio di Obi-Wan Kenobi, allora interpretato da Alec Guinness.

Naturalmente vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.