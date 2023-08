Star Wars, anche Obi Wan tornerà nella nuova serie Ahsoka?

Ahsoka vedrà di sicuro il ritorno di un grande personaggio della saga di Guerre Stellari con la presenza di Hayden Christensen confermata dall’ultimo trailer. Ora i fan si chiedono se oltre ad Anakin Skywalker la nuova serie dedicata all’universo di George Lucas potrà contare sul ritorno anche di Ewan McGregor e del suo Obi-Wan Kenobi.

Dopo aver visto Ahsoka addestrare un eroe di Rebels nel teaser di Ahsoka, abbiamo scoperto dall’ultima clip promozionale del ritorno di quello che è stato a sua volta il maestro dell’ex padawan.

Possiamo infatti affermare con certezza che Heydein Christensen tornerà sotto qualche forma in Ahsoka, dando vita nuovamente ad Anakin Skywalker, uno dei personaggi più importanti di tutta la saga di Star Wars.

Se l’apparizione di Anakin dovesse essere presentata come un flashback di Star Wars: The Clone Wars, inoltre, potrebbe significare che ci potrebbe essere il ritorno di un altro grande personaggio dell’universo nato con Una Nuova Speranza: Anakin, Ahsoka e Obi Wan hanno infatti lavorato insieme a molte missioni raccontate nella serie d’animazione.

La notizia sarebbe una boma per i fan che, in qualche modo, attraverso altri flashback dello stesso periodo storico, potrebbero sperare di veder tornare personaggi quali Yoda e Mace Windu, per quanto, questa ipotesi appaia decisamente meno probabile.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire cosa avrà in serbo il nuovo show per il suo pubblico, intanto, vi lasciamo all’ultimo ed entusiasmante trailer di Ahsoka.