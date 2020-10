Star Wars: Obi-Wan, Yoda e Luke aiutano a combattere i Sith, la fan art di Episodio IX

Se avete apprezzato i concept art di Star Wars: The Rise of Skywalker, in cui vediamo Rey impegnata ad usare la Forza per contrastare un intero esercito di Stormtrooper, allora forse amerete anche questa mastodontica opera fan made con protagonisti Yoda, Obi-Wan Kenobi e Luke.

A proporcela è l'artista noto come phase_runner, che ha scelto di rappresentare i tre Jedi uniti contro il nemico. Con le braccia protese in avanti, usano la Forza per creare una sorta di onda d'urto e mettere in difficoltà i TIE-Fighter, gli AT-AT, gli incrociatori di Palpatine e le truppe sul campo, tra esplosioni e raggi laser.

Qualcosa di veramente epico, a cui purtroppo non abbiamo potuto assistere durante Episodio IX: i Jedi del passato hanno avuto un cameo nel film, ma hanno potuto aiutare Rey soltanto attraverso le loro voci. Del resto, sebbene Yoda abbia dimostrato di poter comandare i fulmini, l'utilizzo di poteri sul campo di battaglia da parte dei fantasmi della Forza avrebbe forse spinto l'asticella troppo in alto.

In ogni caso, la fan art ci dimostra perfettamente quanto sarebbe stata mitica una scena del genere e se vi interessa saperne di più sulla realizzazione, l'autore ha pubblicato anche un video in cui ci mostra tutto il processo velocizzato.

Intanto i fan di Star Wars, dopo aver scoperto un nuovo dettaglio su Snoke, sono stati sorpresi da un altro teaser di The Mandalorian.