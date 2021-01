Star Wars, Oscar Isaac e Pedro Pascal festeggiano il nuovo anno insieme: guarda la foto

Pedro Pascal e Oscar Isaac hanno festeggiato insieme il capodanno e ci hanno regalato una bellissima foto per dimostrarlo. La moglie di Isaac, Elvira Lind, ha scattato la foto ormai virale in cui Pascal si siede sulle ginocchia di Isaac mentre beve un sorso di birra.

I due attori sono amici di lunga data e i loro percorsi artistici li hanno portati a recitare nello stesso franchise, anche se non nello stesso film o serie tv. Infatti Isaac ha interpretato il pilota Poe Dameron nella trilogia sequel di Star Wars finita nel 2019 con Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Pascal invece è sulla cresta dell’onda dopo aver interpretato il mandaloriano Din Djarin nella serie di successo Disney+ The Mandalorian. Din Djarin e Poe Dameron non hanno condiviso avventure insieme, per ora, ma chissà se in futuro i due attori si ritroveranno sullo stesso set. Potete vedere la foto in calce alla notizia insieme al post di Pascal che ha condiviso scatti insieme ai suoi due nipoti e sua sorella.

Presto potremo vedere Oscar Isaac in Dune di cui è particolarmente entusiasta, inoltre secondo quanto riferito, è in trattative per il ruolo di protagonista nella prossima serie Marvel Moon Knight. Possiamo vedere invece Pascal in Wonder Woman 1984 in attesa di scoprire le sue nuove avventure nella terza stagione di The Mandalorian.