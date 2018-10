Star Wars: Pedro Pascal sarà il protagonista della serie tv curata da Jon Favreau?

La prossima serie tv su Star Wars a cura di Jon Favreau potrebbe avere un protagonista d'eccezione. Secondo quanto scrive MakingStarWars, e al momento si tratta solo di un'indiscrezione, la star di Narcos e Il trono di spade, Pedro Pascal, sarebbe stato seriamente preso in considerazione per il ruolo da protagonista della serie.

La serie di Star Wars a cui sta lavorando Jon Favreau dovrebbe svolgersi tra gli eventi de Il risveglio della forza e Il ritorno dello Jedi. La serie, attualmente senza titolo e già in fase di riprese e includerà alcune località note di SW come Tatooine e Mandalore, luogo principale di entrambe le serie animate The Clone Wars e Rebels.

Pedro Pascal è noto per aver interpretato il personaggio di Oberyn Martell nel corso della quarta stagione de Il trono di spade e ha fatto parte del cast di Kingsman: Il cerchio d'oro e della serie Narcos nelle prime tre stagioni, dove ha interpretato l'ispettore Peña.

L'anno prossimo entrerà nel DC Extended Universe in Wonder Woman 1984, in un ruolo ancora sconosciuto.

La serie di Star Wars, ancora senza titolo, debutterà sul servizio streaming della Disney nel 2019. Jon Favreau nel 2017 ha ripreso il ruolo di Happy Hogan in Spider-Man: Homecoming e ha diretto l'episodio pilota di Young Sheldon.