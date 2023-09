Star Wars, perché in Ahsoka Sabine ha la spada laser di Ezra Bridger?

Ahsoka è sempre più vicina al finale di stagione, e mentre si vocifera che una seconda stagione sia già in fase di sviluppo, sono ancora tanti gli interrogativi a cui mancano delle risposte. Altri, invece, nettamente più semplici e possiamo provarci noi: nel settimo episodio, infatti, notiamo che Sabine possiede proprio la spada laser di Ezra!

Ma come è finita nelle mani della guerriera mandaloriana? Secondo la time line ufficiale di Ahsoka, infatti, la nuova serie TV di Dave Filoni si svolge qualche tempo dopo la terza stagione di The Mandalorian. In questo lasso di tempo, dai tempi della quarta stagione di Rebels, Ezra non ha più toccato la spada laser in quanto, durante la Battaglia di Lothal, Ezra diede la sua spada laser a Chopper che l'avrebbe poi consegnata a Sabine. Con il passare del tempo, Sabine adatta l'arma alle sue abilità e sembrerebbe che proprio Ezra, considerati gli anni passati senza, la consideri di proprietà di Sabine, più che sua.

Al momento, dunque, Sabine che veste i panni della Padawan di Ahsoka è certamente più qualificata di Ezra nell'usarla, seppur Sabine nella puntata 1x07 lo sproni più volte. Ahsoka, nel corso della sua stagione ha saputo stupire spesso il pubblico e niente può allontanare l'ipotesi che, nel finale di stagione, anche Ezra possa tornare a impugnare la spada laser.

Non ci resta che una settimana prima di scoprirlo! Ma nell'attesa potete dare un'occhiata a tutti gli easter-egg della puntata 7 di Ahsoka!