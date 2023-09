Star Wars, ecco perché Lars Mikkelsen ha appena fatto la storia della saga

Ampiamente anticipato dal materiale promozionale nel corso dei mesi scorsi e visto per la prima volta in uno dei trailer della miniserie, nel corso del sesto episodio di Ahsoka ha fatto finalmente il suo debutto ufficiale in live-action il Grand'Ammiraglio Thrawn interpretato da Lars Mikkelsen, che già doppiava la versione animata in Rebels.

Nell'episodio 6 di Ahsoka, Lars Mikkelsen ha fatto la sua attesa apparizione nei panni del Grand'Ammiraglio Thrawn, diventando così il primo attore a interpretare fisicamente un cattivo di Star Wars in live-action dopo averlo interpretato prima in una serie animata. Certo, Mikkelsen non è il primo a interpretare un personaggio di Star Wars sia in live-action che in animazione.

Per esempio, Katee Sackhoff rimane l'unica attrice ad aver interpretato Bo-Katan Kryze dopo averla doppiata in The Clone Wars, Star Wars Rebels e The Mandalorian. Lo stesso si può dire di Ming-Na Wen nel ruolo di Fennec Shand, grazie alle sue apparizioni in The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Star Wars: The Bad Batch. Altri attori che hanno doppiato i loro personaggi, interpretandoli anche in versione live-action, sono Christopher Lee nel ruolo del Conte Dooku, Samuel L. Jackson nel ruolo di Mace Windu e Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera.

Alcuni attori hanno solo fornito la voce dei loro personaggi in entrambi i media, come Sam Witwer nel ruolo di Darth Maul, James Earl Jones in quello di Darth Vader e Steve Blum in quello di Zeb. Ma, ancora una volta, ciò che distingue Lars Mikkelsen è che è il primo a dare la voce a un cattivo di Star Wars animato prima di ritrarlo fisicamente anche in live-action.

Inoltre, Mikkelsen e Clancy Brown sono gli unici altri membri originali del cast di Star Wars Rebels (finora) ad essere apparsi anche in Ahsoka. Vale anche la pena notare che Thrawn proviene dalla trilogia di libri di Star Wars di Timothy Zahn, che la Disney ha considerato non canonici.

Naturalmente, questo significa che va a Dave Filoni, showrunner di Ahsoka e Star Wars Rebels, il merito di aver portato il cattivo dal libro all'animazione e ora al live-action.