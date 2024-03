Star Wars: perché tutti pensano che Keanu Reeves sarà nella serie tv The Acolyte?

L'universo di Star Wars sta per espandersi ulteriormente con la nuova serie tv The Acolyte, ma perché molti fan della saga sono convinti che nel nuovo show Disney+ comparirà anche la star di John Wick Keanu Reeves?

È presto detto: l'indiscrezione secondo cui Keanu Reeves sarebbe apparso in The Acolyte risale all'anno scorso, quando il sito Giant Freakin Robot riferì, a luglio, che la star di Speed e Matrix aveva filmato una scena per la prossima serie di Star Wars. Secondo i rapporti Keanu Reeves apparirà in un ruolo di cameo, e da allora altri report più o meno affidabili hanno indirizzato questa scena verso il maestro Sith King Valar o il Jedi Revan: ad oggi la notizia più affidabile in tal senso arriva da Forbes, che pur non facendo mai il nome di Keanu Reeves aveva riferito che la Disney ha reclutato un famoso attore per The Acolyte il cui casting è rimasto segreto.

Da notare che la saga di Star Wars negli ultimi anni ha collezionato un lungo elenco di camei a sorpresa - ripensiamo ad attori non legati alla saga come Daniel Craig, Ed Sheeran, Stephen Colbert e Justin Theroux, ma anche ovviamente a quello di Liam Neeson per Obi-Wan Kenobi - però è fuor di dubbio che Keanu Reeves sarebbe il nome più importante a partecipare a questa tradizione.

Per altri contenuti recuperate il primo trailer di Star Wars: The Acolyte, con i primi due episodi della serie in arrivo dal 5 giugno su Disney+.

