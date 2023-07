Star Wars, che personaggio interpreta Temuera Morrison in Obi-Wan Kenobi

Dopo aver interpretato Jango Fett e i Cloni utilizzati dalla Repubblica nella trilogia prequel di Star Wars, Temuera Morrison è tornato recentemente a interpretare Boba Fett in The Mandalorian e successivamente in The Book of Boba Fett, comparendo però anche nella miniserie Obi-Wan Kenobi nei panni di un vecchio Clone, ecco di chi si trattava.

La sezione "The Rise of the Stormtrooper" nella nuova guida Star Wars: Dawn of the Republic: Visual Guide ha fornito ulteriori dettagli sul clone di Temuera Morrison comparso nell'Episodio 2 di Obi-Wan Kenobi. Mentre il cameo di Morrison era accreditato semplicemente come "Veterano Clone Trooper" e sembrava indossare una vecchia armatura del 501esimo battaglione, la guida afferma che questo personaggio è in realtà Nax, un veterano della battaglia di Teth, Cristophsis e Umbara delle Guerre dei Cloni.

Nel frattempo, si continua a parlare di una Stagione 2 di Obi-Wan Kenobi.

La guida rivela che Nax è stato allontanato dal fronte a causa di alcune gravi ferite e che durante il periodo di Obi-Wan Kenobi è "in rapido declino a causa dell'accelerazione dell'età".

Si può notare anche che il suo elmetto bruciacchiato del 501esimo funge ora da ricettacolo di crediti, indossa stracci per riscaldarsi e la sua gamba contiene ancora schegge delle battaglie passate. Nax ha fatto il suo debutto in Star Wars nel romanzo del 2008, Star Wars: The Clone Wars; secondo il canone del franchise, ha servito sotto Anakin Skywalker e il Capitano Rex. Intanto, è in arrivo un adattamento a fumetti di Obi-Wan Kenobi.

Il fatto che un veterano e membro del 501esimo sia stato abbandonato nell'epoca in cui si svolge Obi-Wan Kenobi è reso ancora più tragico sapendo che ha partecipato alla Battaglia di Umbara. In questa battaglia di Star Wars: The Clone Wars, gli ordini del generale Jedi traditore Pong Krell portarono alla morte inutile di molti Clone Troopers.

Temuera Morrison tornerà nel mondo di Star Wars per interpretare un nuovo personaggio in Ahsoka, in uscita il 23 agosto su Disney+.