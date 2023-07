Star Wars, pessime notizie per chi sta ancora aspettando la serie tv su Lando

Una serie tv dedicata al personaggio di Lando Calrissian è in qualche modo nei piani della Disney da più di qualche anno, ma, tra pandemia e problemi di calendarizzazione, le notizie a proposito della serie con Donald Glover continuano a latitare e una nuova intervista dello sceneggiatore Justin Simien ne mette in dubbio l’effettiva realizzazione.

Dopo avervi riportato le parole di Kathleen Kennedy sulla serie di Lando, oggi dobbiamo comunicare un punto di vista completamente opposto che proviene dallo scrittore che ha lavorato sullo show dal 2020.

In un’intervista con The Direct, Simien ha spiegato la sua frustrazione: “Ho messo di sicuro tutto il mio cuore e ho trascorso molto tempo a lavorare per mettere insieme una serie davvero grandiosa. Sembra che tutti la amino. E, sapete, mi è stato detto che abbiamo dovuto fare una pausa a causa della programmazione e l’ultimo aggiornamento che ho ricevuto è stato nel 2020, ormai qualche anno fa. Quindi non so, non ho idea di cosa stia succedendo”.

Anche Donald Glover aveva recentemente confermato che gli piacerebbe riprendere il ruolo di Lando, a patto che ci sia una solida scrittura dietro la storia dello show e che sarebbe il momento perfetto per interpretare il personaggio su cui si è già divertito a lavorare in Solo: A Star Wars Story.

In attesa di capire cosa riserverà il futuro allo show sul personaggio dell’universo creato da George Lucas, vi lasciamo alla notizia che Lando potrebbe riportare in scena anche Darth Maul.