Star Wars: Piero Angela si presenta al Cicap Fest al fianco di Darth Vader e Kylo Ren!

Ospite al Cicap Fest di Padova per un convegno sulla "conquista della Luna e il futuro nello spazio", Piero Angela si è presentato all'evento insieme all'Impero Galattico, guidato ovviamente da Darth Vader, e sulle note della Marcia Imperiale composta da John Williams.

Il video del suo ingresso trionfale - lo trovate come sempre in calce alla notizia - non poteva che diventare virale nel giro di poche ore, d'altronde non capita tutti i giorni di vedere un divulgatore scientifico come lui, un vero e proprio Yoda italiano, al fianco degli Stormtrooper.

Non solo Impero e trilogia originale però per l'entrata del conduttore di Superquark: in coda alla fila è infatti apparso anche Kylo Ren, volto principale della nuova trilogia insieme a Rey, Finn e Poe che ritroveremo al cinema il prossimo dicembre con l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il capitolo che concluderà la saga principale. Per saperne di più vi rimandiamo al teaser di Episodio IX, in attesa del full trailer che molto probabilmente sarà svelato nel corso di ottobre.