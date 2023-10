Star Wars, post ufficiale sui social conferma Ahsoka 2? Cosa sta succedendo

Tra i film e le serie tv di Star Wars in arrivo prossimamente come forse saprete non è inclusa la seconda stagione di Ahsoka, che al momento non è stata ancora annunciata da Lucasfilm dopo la messa in onda del finale della prima stagione di Ahsoka, ma sui social tra i fan è già giallo.

Nelle ore immediatamente antecedenti alla pubblicazione dell'ultimo episodio di Ahsoka, infatti, gli appassionati si sono insospettiti a causa di un post ufficiale pubblicato dall'account X di Ahsoka nel quale il pubblico veniva invitato a 'prepararsi per il finale di stagione', una scelta di parole che ad alcuni è sembrata quantomai curiosa, per non dire rivelatrice dei piani futuri di Dave Filoni e Jon Favreau: del resto se una seconda stagione non fosse in sviluppo - e i rumor ci anticipano che Ahsoka 2 dovrebbe essere nei piani - Lucasfilm avrebbe dovuto definire l'ultimo episodio come 'finale di serie', dato che la dicitura di 'finale di stagione' implica per forza di cose una nuova stagione in arrivo.

Il mistero tra l'altro si infittisce ancora di più perché, come sottolineato dal portale io9, il post originale dell'account di Ahsoka è stato modificato: inizialmente, infatti, la didascalia riportava proprio la scritta "preparati per il finale della serie di @AhsokaOfficial, in onda stasera". Notando la modifica, il sito ha dichiarato di aver successivamente contattato Lucasfilm per un commento e, anche se lo studio si è rifiutato di parlare, i post sono stati aggiornati e la frase di lancio sostituita. Cosa sta succedendo? Bisognerà aspettare i prossimi giorni per saperne di più.

Nel frattempo, rimanete sintonizzati sui canali di Everyeye per non perdervi nessun aggiornamento.