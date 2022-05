Star Wars: il primo poster di Andor sembra un manifesto da ricercato e vi farà impazzire!

Il primo trailer di Andor ha stupito tutti i fan di Star Wars, ma dalla Star Wars Celebration è arrivata anche la prima, originale locandina ufficiale per la prossima serie tv di Lucasfilm distribuita in esclusiva da Disney Plus.

Il poster, che ricorda neanche troppo velatamente il manifesto di un ricercato, non assomiglia praticamente a nulla di quello che l'ufficio marketing di Star Wars ha creato finora per le varie serie televisive arrivate o in arrivo, e rispecchia al cento per cento le atmosfere che Andor promette di raccontare. Che cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti: è un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Nel cast Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan, con Tony Gilroy creatore e showrunner di Andor.

La nuova serie originale targata Lucasfilm, che si svolge prima degli eventi dell'acclamato film stand-alone Rogue One: A Star Wars Story, debutterà con i primi due episodi il 31 agosto in esclusiva su Disney+.