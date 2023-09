Star Wars, il nuovo poster ufficiale svela il ritorno di Hayden Christensen in Ahsoka

Mancano pochi episodi alla fine di Ahsoka, e un nuovo poster pubblicato dall’account ufficiale della serie ha svelato il ritorno ufficiale di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker.

Il poster mostra i personaggi della serie riuniti in posa da combattimento, con Ahsoka in primo piano. Sotto di lei si può osservare Hayden Christensen incappucciato. Sembra quindi ufficiale, probabilmente in seguito agli eventi dell’episodio 4 della serie, il ritorno di Anakin Skywalker.

Per chi i pochi che non lo sapessero, Anakin Skywalker è colui che nei film di Star Wars viene chiamato Darth Fener, signore oscuro dei Sith e servitore dell’impero galattico. Skywalker è il maestro di Ahsoka, protagonista della nuova serie di Disney+. È quindi probabile che assisteremo a una reunion tra maestro e allieva, in che modo? Lo scopriremo probabilmente nei prossimi episodi, forse grazie al “Mondo tra i Mondi”. L’episodio 5 diretto da Dave Filoni uscirà Mercoledì 13 Settembre 2023 e i fan sono già impazienti.

Nel descrivere il Mondo tra i Mondi, Filoni, showrunner di Ahsoka, ha dichiarato: "Puoi conoscere il futuro o i possibili futuri, e puoi vedere cose che sono accadute nel passato. A volte si può scegliere di alterarle, ma è pericoloso farlo e quando si altera qualcosa non si sa cosa potrebbe eventualmente succedere". Lo sceneggiatore e regista è rimasto molto sul vago, mantenendo un alone di mistero sulla dimensione extra-terrena di Star Wars. E voi cosa ne pensate di questa possibile re-union? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.