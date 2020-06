Star Wars, preparate un po' di Beskar per la perfetta replica dell'elmetto

Mentre attendiamo di scoprire quando ripartiranno le riprese della seconda e attesissima stagione di Star Wars: The Mandalorian, continua ad uscire a cadenza regolare qualche nuovo oggetto interessante del merchadising ufficiale della serie Disney+, come ad esempio quest'ultima e perfetta replica del casco di Mando.

A produrlo e metterlo in commercio in pochissime copie ci ha pensato Anovos, azienda specializzata nella replica di oggetti di scena di fascia alta, che lo aveva già svelato al pubblico di collezionisti interessati all'inizio dell'anno, prima dello scoppio della Pandemia da Cornonavirus. Si tratta dell'elmetto del Mandaloriano più simile per dimensioni e dettagli tra tutti quelli che troverete in giro, e proprio per questo motivo la mano d'opera e l'artigianalità dietro all'oggetto si fanno pagare cari.



Nel dettaglio, Anovos ha scannerizzato in 3D il vero elmetto di The Mandalorian per ottenere una replica precisa con il minimo delle possibilità d'errore, con una precisione di 0,2 millimetri, lavorando inoltre con molte delle informazioni del comparto scenografico della serie per ottenere il giusto risultato anche con la vernice. Il casco è inoltre indossabile al 100% e si adatta alla testa del compratore, essendo disponibile in 8 taglie differenti.



Dicevamo però del costo: su Entertainment Earth è infatti disponibile alla stratosferica cifra di 649,99 dollari, con una spedizione prevista per il prossimo agosto. Da notare che un casco Anovos super accurato di Boba Fett viene venduto a 399,99 dollari. Una differenza non da poco.



